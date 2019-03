Facebook

Wikipedia protestiert und ist offline. Die Abstimmung im Parlament findet am 26. März statt. © KK

Wer ist Pawlo Wirskyj? Wie lautet der lateinische Name für das Gänseblümchen? Welche Persönlichkeiten haben heute Geburtstag (alles Gute, Marit Bjørgen)? Fragen, für die das Internetzeitalter mit Wikipedia eine zentrale Anlaufstelle hervorgebracht hat, und zugleich Fragen, die am heutigen Tage unbeantwortet bleiben könnten: Die deutschsprachige Seite der kollaborativen Enzyklopädie, die an einem Durchschnittstag 30 Millionen Mal aufgerufen wird, schließt für 24 Stunden ihre Pforten. Aus Protest gegen das neue EU-Urheberrecht, das kommende Woche im Parlament endgültig beschlossen werden soll und das Kritiker nicht weniger als das „Ende des freien Internets“ befürchten lässt. Befürworter sehen hingegen einen Schritt zu mehr Gerechtigkeit im Netz.

