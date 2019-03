Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Obsthof nahes des TIB wird „Soko“ gespielt © GELLNER/TIB

Keine Improvisation, keine Stückerarbeitung im Kollektiv, keine Dramatisierung von geführten Interviews: Das Theater im Bahnhof setzt diesmal einen Auftragstext von Gregor Stadlober in Szene, bei dem die Drehbuchanweisungen als stilistisches Element im Raum bleiben. Aber wo TiB draufsteht, mischt sich natürlich Dichtung mit Realität. So hat Alexia Getzinger, ehemalige Landtagsabgeordnete der SPÖ, einen Gastauftritt per Videozuspielung als Zeugin oder gar Beteiligte.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.