Geldsegen für das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA), das heuer vorübergehend geschlossen wird: Die Industriellen-Familie Rockefeller lässt dem weltbekannten Kunstmuseum eine Spende von 200 Millionen Dollar (175 Millionen Euro) zukommen.

Die Industriellen-Familie Rockefeller schenkt dem New Yorker Museum of Modern Art 1000 Kunstwerke und spendet zudem für den anstehenden Umbau umgerechnet 175 Millionen Euro. David Rockefeller, der letzte Enkel des Ölmagnaten John D. Rockefeller, starb 2017 im Alter von 101 Jahren. Teile seiner Kunstkollektion von 15.000 Werken wurden im vorigen Mai versteigert, sie erbrachten 734 Millionen Euro

Es handelt sich um eine der größten Spenden, die jemals an ein Museum gezahlt wurde. Die Rockefellers haben eine lange Geschichte als großzügige Mäzene der New Yorker Kunst-Institution: Im Jahr 2005 ließ der verstorbene Familienpatriarch David Rockefeller dem Museum schon einmal 100 Millionen Dollar zukommen. Zudem spendete er unschätzbar wertvolle Gemälde von Picasso, Gauguin, Matisse und Cézanne.

David Rockefellers Mutter Abby zählte zu den Mitbegründern des Museum of Modern Art. Sie steckte viel Zeit und Energie in das Projekt - allerdings wenig Geld, weil ihr Mann John D. Rockefeller mit moderner Kunst nicht viel anfangen konnte. Unter ihrem Sohn David änderte sich dies.

Schließung des MoMA

Das Museum wird die neue Großspende gut brauchen können: Wie es am Dienstag mitteilte, wird es über den Sommer wegen Umbauarbeiten für vier Monate dicht machen. Die Kosten werden auf 400 Millionen Dollar geschätzt. Grund sind eine Renovierung, Umgestaltung und Erweiterung des berühmten Kunstmuseums, das für viele Touristen zum Pflichtprogramm zählt. Im Rahmen des Umbaus soll das Haus um gut 3.700 Quadratmeter Ausstellungsfläche vergrößert werden, teilte das Museum mit.





Ziel der 400 Millionen Dollar (etwa 350 Mio. Euro) teuren Arbeiten ist auch ein neuer Ansatz dafür, wie moderne und zeitgenössische Kunst dem Publikum präsentiert wird. So ist das MoMA zwar besonders bekannt für Gemälde von Vincent van Gogh, Salvador Dali und Andy Warhol, befasst sich zunehmend aber auch mit Design, Fotografie, Film und Performance-Kunst. Nach dem neuen Konzept soll zudem verstärkt Kunst von Frauen, Latinos, Asiaten und Afroamerikanern gezeigt werden.

"Der tatsächliche Wert dieser Erweiterung ist nicht nur mehr Fläche, sondern Fläche, mit der wir die Erfahrung von Kunst im Museum neu denken können", sagte Direktor Glenn Lowry der Mitteilung zufolge. Einen chronologischen Zusammenhang soll es über mehrere der insgesamt fünf Stockwerke weiterhin geben, zugleich aber etwa auch spezielle Bereiche zu einzelnen künstlerischen Medien. Im Herzen des Museums soll ein Raum für Live-Programm und experimentelle Kunst entstehen.

Das MoMA schließt ab 16. Juni und soll am 21. Oktober wieder öffnen. Geplant sind dann unter anderem Ausstellungen über Kunst in Lateinamerika und eine Ausstellung in Kooperation mit dem Studio Museum in Harlem, wo lange Zeit vorwiegend Afroamerikaner lebten.