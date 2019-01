21.000 Besucher täglich zählte das Kolosseum in Rom. Ein Ende des Ansturms ist nicht sicht: Ab 2019 ist an einem Sonntag pro Monat sogar ein kostenloser Eintritt möglich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lockt immer mehr Besucher: Das Kolsseum in Rom © APA/AFP/-

Das Kolosseum erlebt einen Besucherboom. 7,6 Millionen Menschen besichtigten 2018 Roms Wahrzeichen, berichtete die Leitung des archäologischen Parks, unter dessen Schutz das Monument steht. Dies entspricht einem Wachstum von 7,4 Prozent gegenüber 2017.

Durchschnittlich wurden 21.000 Besucher pro Tag gemeldet. Besonders stark war der Besucherandrang im März, teilte die Behörde des archäologischen Parks mit. An jedem ersten Sonntag im Monat wird das Kolosseum 2019 Besuchern kostenlos zugänglich sein.

In Rom scheint man über die Massen nicht besorgt zu sein. Nicht so wie in Indien, wo man sich um die Existenz der Kulturdenkmäler den Kopf zerbricht und sich darum sorgt, wie wie man Touristenstörme lenken könnte. Dort wird ein anderes Welt-Monument, das Taj Mahal, überrant.

Inzwischen ist die zweite Etappe der groß angelegten Restaurierung des römischen Kolosseums im Gange. Das Projekt sieht eine Instandsetzung der bisher der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Kellerräume des Amphitheaters und der Stromversorgung vor. Bis zum geplanten Ende der Arbeiten soll unterhalb des Celio-Hügels ein Besucherzentrum entstehen, berichteten Experten. Hier sollen ein Café, Toiletten und eine Buchhandlung untergebracht werden. Die zweite Phase der Renovierungsarbeiten soll bis Ende 2019 abgeschlossen werden.