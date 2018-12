Premiere von ''Ox und Esel''Jesus als quengelnder Schreihals im Next Liberty

Facebook

Es weihnachtet: „Ox & Esel“ im Grazer Next Liberty © LUPI SPUMA

Ausnahmezustand in Bethlehem: Weil alle Hotels voll sind, legen Maria und Josef ihr Jesuskind in das Abendessen des Ochsens. Dieser staunt nicht schlecht, als er das kleine Häuflein Mensch in seiner Futterkrippe findet. So der Beginn einer eher untypischen Herbergssuche. Denn das Krippenspiel im Grazer Kinder- und Jugendtheater Next Liberty kommt ohne Maria und Josef aus.