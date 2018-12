Interview„Wer auf Messers Schneide steht, braucht Komik“

Facebook

Süßer Ernst“ erschien in Großbritannien bereits 2016. Aber liest man jetzt die deutsche Übersetzung, sieht man darin schon den Brexit lauern. Wie haben Sie das gemacht?

A. L. KENNEDY: Geschrieben habe ich das Buch 2012 und 2013. Schon zu der Zeit war klar, dass es in Großbritannien mit Menschlichkeit und Zusammengehörigkeitsgefühl, mit dem Vertrauen in Fakten vorbei ist. Dass beides in ein Desaster münden würde, war vorhersehbar, obwohl niemand den Brexit selbst vorhergesehen hat. Das war ja wohl die dümmstmögliche Entscheidung, die man als vernünftiger Mensch in Betracht ziehen konnte.

Weithin wird dem enttäuschten Mittelstand die Schuld an der Entscheidung über den EU-Austritt Großbritanniens gegeben.

Ich weiß nicht. Es wusste vorab zum Beispiel auch niemand ausreichend über die tiefe Durchdringung des britischen Establishments durch clevere russische Interessen Bescheid.

Sie spielen auf die Gerüchte an, nach denen der Brexit vor allem ein Milliardenbusiness für Geschäftemacher mit politischen Verbindungen ist.

Der britische Journalismus ist in keinem guten Zustand, aber es gibt Leute, die bei ihren Recherchen unglaubliche Verbindungen aufdecken. Im Brexit eine Verschwörung von Finanz und Politik zwecks Zerstörung der britischen Wirtschaft zu sehen, ergibt also einen gewissen Sinn (lacht). Daneben gibt es ein Kleinbürgertum, das seit den 70er-Jahren nicht mehr so kleinbürgerlich war wie heute – und noch dazu komplett unzurechnungsfähig. Jeden Morgen lesen diese Leute in der „Daily Mail“ und im „Telegraph“, dass die Ausländer hinter ihnen her sind, wieder und wieder.

Solche Schlagzeilen gibt es auch bei uns.

Ein Ausländer wird als kriminell überführt, schon sind alle Ausländer Kriminelle. Wie kann das als real durchgehen? Aber es gibt eine Gegenbewegung, die von unterschiedlichsten Protestplattformen getragen wird und wieder faktische Information verbreitet. Inzwischen verstehen die Leute, dass ohne Immigranten die Landwirtschaft zusammenbricht, weil ohne Saisonarbeiter die Ernte auf den Feldern verrottet.

Ist auch ein geglückter Brexit für Sie vorstellbar?

Erinnern Sie sich an die Brandkatastrophe im Londoner Grenfell-Hochhaus: Viele der Menschen, die damals alles verloren haben, sind noch immer nicht wohnversorgt. Unsere Politik ist völlig inkompetent – und auch völlig desinteressiert an Kompetenz. In einem gut organisierten Land wäre nach dem Unglück in drei Monaten aufgeräumt gewesen. Aber nicht in dem Durcheinander, in dem wir leben. Also wer weiß, vielleicht gibt es sechs Monate nach dem Brexit Ausschreitungen und Armeeeinsätze, weil die Leute auf die Straße gehen und Lkw aufbrechen, um an Lebensmittel oder Insulin zu kommen.



Zur Person Alison Louise Kennedy, geb. 22. Oktober 1965 in Dundee, Schottland, zählt zu den wichtigsten Autorinnen der britischen Gegenwartsliteratur.

Auftritte als Stand-up-Comedienne, Verfasserin von Erzählungen, Essays und Romanen, u.a. „Gleißendes Glück“ (2000), „Alles was du brauchst“, „Day“ (2007), „Das blaue Buch“ (2012). Ihr nächster, noch namenloser Roman, soll 2022 erscheinen.

2007 Österr. Staatspreis für Europäische Literatur.

Sie zeichnen ein sehr düsteres Bild. Wo verändert sich Großbritannien zum Positiven?Hm. Ich habe 1991 als „Writer in Residence“ in einer staatlichen Wohlfahrtseinrichtung vorgeschlagen, die Infobroschüren in einfacheres Englisch zu übertragen. Die Antwort war: Nein, danke. Das heißt: Nein, wir wollen nicht, dass Leute, die unsere Leistungen brauchen, wissen, was ihnen zusteht. Für mich ist das ein Tötungsexperiment. Denken Sie an die Aktion T4 ...

... die systematische Ermordung behinderter Menschen durch die Nazis ...

... all die Vergasungsfahrzeuge und Mordzentralen – das ist hässlich und hinterlässt Beweise. Viel „besser“ ist es, wenn ein behinderter Mensch zu Hause verhungert, erfriert oder stirbt, weil er seine Medikamente nicht nimmt. So wird es ein ungeahndetes Töten. Zugleich besagt die Propaganda, dass die Ressourcen der Wohlfahrt beschränkt sind und an die Falschen gehen. In Großbritannien gibt es Attacken auf Menschen mit Behinderung, weil sie alle als Tachinierer und Schmarotzer gelten. Wenn man früher so etwas erzählte, haben einen die Leute für verrückt gehalten. Jetzt wird es immer offenbarer.



Meg, die sich um ihre Existenz als Steuerberaterin gesoffen hat und, endlich trocken, gerade noch als Bürokraft in einem Tierheim untergekommen ist. Jon, frisch geschieden, der als enttäuschter Staatsbeamter Informationen an die Presse leakt und damit kurz vor seiner Entdeckung und Entlassung steht. Zwei Verletzte, Verlorene treiben im Laufe nur eines Tages in London aufeinander zu, beflügelt von einem Briefverkehr voll Bangigkeit und Hoffnung, während immer wieder unvorhergesehene Ereignisse und übermächtig werdende Ängste die vereinbarte Zusammenkunft verhindern. Der so kalte wie zauberische Moloch London und die aufklaffenden Risse im sozialen Gefüge Großbritanniens bilden den Hintergrund für diese außergewöhnliche und außergewöhnlich zärtliche Liebesgeschichte. Fast liest sich „Süßer Ernst“ wie ein Thriller, bei aller Atemlosigkeit, bei allem harten Realismus, mit dem Kennedy bekannt geworden ist, entwickelt dieser Roman doch bemerkenswerte Zartheit und Humor und erweist sich damit letztlich als berauschende Hymne auf die menschliche Verletzlichkeit.

In „Süßer Ernst“ spielt das Begräbnis der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher eine gewisse Rolle. Für viele Linke ist sie der Inbegriff negativer sozialer Veränderungen. Auch für Sie?Mit ihr hat sich die politische Sprache verändert, aber Tony Blair hat das noch viel weiter getrieben. Statt: „Wir wissen, dass Saddam Massenvernichtungswaffen hat“, hieß es bei ihm: „Wir glauben, es gibt diese Waffen.“ Und sobald glaubensbasierte Aussagen salonfähig sind, kann man alles sagen, solange es überzeugend ist. Vor dem Gesetz bedeutet es nichts.

Bei all dem düsteren sozialen Hintergrund, in den Sie Ihre Figuren setzen, ist der Roman auch erstaunlich komisch.

Ich denke, Billy Wilders Satz „Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst“ beschreibt das Leben ziemlich gut. Gerade, wer auf Messers Schneide steht, braucht Komik. Und die Hauptfiguren dieses Buches sehen sich an ihre Grenzen getrieben.

Der Regierungsbeamte Jon fliegt vielleicht als Whistleblower auf, Alkoholikerin Meg versucht verzweifelt, trocken zu bleiben. Erstaunlicherweise gönnen Sie den beiden eine Art Happy End.

Der Plan war, dass für die beiden ihr schlimmstmöglicher Tag auch zu dem mit den schönsten Hoffnungen wird. Sie müssen dafür aber die richtigen Entscheidungen treffen; der Druck, der in diesen 24 Stunden auf ihnen lastet, zerschmettert sie oder verändert sie. Und ich wollte zeigen, dass sie sich verändern können – aber nur gemeinsam.

Die beiden sind wie verschreckte Mollusken, die am liebsten in ihren Schneckenhäusern verharren möchten. Und bei all dem wirken sie so unglaublich britisch, dass es fast klischeehaft ist.

Ja, beide verstecken alles von sich. Aber es geht darum, dass zu zweit alles irgendwie geht, wenn man seine Dysfunktionalitäten offen zur Schau trägt. Und natürlich sind Engländer wirklich unfassbar gehemmt, das kann ich als Schottin in England sagen. Einem Engländer kann man alles Mögliche antun, und er wird finden: Na gut, ich hab’s vielleicht verdient, dass man mich niedersticht. Und er darf sich nie, nie beschweren. Bekommt man rohes Hühnchen serviert, muss man es essen und es loben, wenn der Kellner fragt, ob es schmeckt. Beschweren darf man sich erst hinterher, beim Postboten, weil man sich immer nur im Nachhinein bei jemandem beschweren darf, der nichts mehr ausrichten kann. Das erklärt dann auch den Wahnsinn in unserer Politik.

