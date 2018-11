Sie sind bei Sammlern seit Jahren heiß begehrt: die Schmuckstücke der Wiener Werkstätten. Heute wird solch eine Kette in Wien versteigert, spannend ist vor allem auch ihre einstige Besitzerin: Emilie Flöge.

Emilie Flöge (Ölgemälde von Gustav Klimt, 1902), Wien Museum © Wien Museum

Sie wird gerne in einem Atemzug mit Gustav Klimt genannt, aber Emilie Flöge konnte auch ganz gut ohne den Jugendstilmaler leben - auch, wenn sie sich als "Gefährten" sahen. Die Inhaberin des legendären Modesalons "Casa Piccola" war erfolgreiche Geschäftsfrau und Vorreiterin in Sachen modischer Befreiung für die Damen. Das von ihr entworfene Reformkleid war zwar kein Verkaufsschlager, aber der modische Nachhall ist ohnehin wesentlicher: raus aus dem Korsett, rein in das weite, befreiende Reformkleid.

Emilie Flöge und ihre beiden Schwestern hatten eine Leidenschaft für Mode und Schmuck, für modernen Schmuck. Der Modesalon "Casa Piccola" in der Wiener Mariahilferstraße wurde von den Wiener Werkstätten eingerichtet. Der Schmuck der Wiener Werkstätten hatte es Flöge angetan: Sie besaß mehrere dieser Ketten, darunter auch Geschenke von Gustav Klimt. Bei Auktionen sind diese Ketten seit vielen Jahren bei Sammlern begehrt. Umso spannender wird die heutige Auktion im Auktionshaus im Kinsky in Wien. Zur Versteigerung kommt eine Kette aus dem Besitz von Emilie Flöge, gefertigt von Josef Hoffmann.

Diese Kette von Emilie Flöge wird versteigert Foto © Im Kinsky

"Bei den Schmuckstücken der Wiener Werkstätte handelt es sich, verglichen mit zeitgleichen Stücken, meist um sehr extravagante Entwürfe, die nur in einer sehr geringen Auflage produziert wurden. Selbst als die Wiener Werkstätte noch bestand, galten diese Stücke als sehr kostspielig", so Roswitha Holly, Expertin für Jugendstil und Design im Auktionshaus "Im Kinsky". Der aktuelle Schätzpreis bewegt sich zwischen 40.000 und 80.000 Euro.

Doch Überraschung sind nicht ausgeschlossen. Im Jahr 2016 wurde eine von Koloman Moser entworfene silberne Muffkette, die Emilie Flöge von Gustav Klimt geschenkt bekommen hat, um 198.100 Euro bei einer Versteigerung im Dorotheum verkauft. Der Schätzwert lag damals zwischen 60.000 und 80.000 Euro. Am 12. Dezember findet im Dorotheum die nächste Jugendstil-Auktion unter anderem mit Arbeiten der Wiener Werkstätten statt.

Jubiläumsauktion Das Auktionshaus im Kinksy feiert mit einer Jubiläumsauktion sein 25-jähriges Bestehen. Heute und morgen werden Werke der klassischen Moderne, Jugendstil und zeitgenössische Kunst versteigert.