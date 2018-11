Facebook

Er ist der König des Tierreichs: Der Löwe. © (c) APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN (STEPHANE DE SAKUTIN)

Viele kleine (und mittlerweile erwachsene) Zuseher haben damals (1994!) Tränen vergossen: Als der kleine Löwenjunge Simba von seinem bösen Onkel Scar aus dem Löwenreich vertrieben wurde. 2019 wird die animierte Version des Disney-Klassikers in die Kinos kommen. Der Trailer des Remakes sorgte bereits einen Tag nach seiner Veröffentlichung für einen Rekord - innerhalb von nur 24 Stunden wurde er ganze 224.6 Millionen Mal gesehen. Jetzt scheint es wieder Neuigkeiten für "König der Löwen"-Fans zu geben - es sieht nämlich so aus, als würde das Tierreich im Film Zuwachs bekommen.

Wie Variety berichtet, soll Schauspielerin Amy Sedaris (bekannt aus der Netflix-Serie "Unbreakable Kimmy Schmidt") die Stimme einer Figur übernehmen, die bisher noch in keinem der Filme vorgekommen ist: nämlich die einess. Die Tiere erinnern, laut der Homepage des Tiergartens Schönbrunn, an kleine Mäuse: "Doch während Mäuse zu den Nagetieren gehören, bilden Rüsselspringer eine eigene Ordnung in der Klasse der Säugetiere. Der Lebensraum dieser flinken Tiere sind die Graslandschaften Südwestafrikas einschließlich der Namib-Wüste, wobei ihr Streifgebiet bis zu einem Quadratkilometer beträgt."Für alle, die sich darunter nichts vorstellen können: Im folgenden YouTube-Video ist ein kleines Rüsselspringer-Exemplar im Frankfurter Zoo zu sehen: