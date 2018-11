Nachtkritik Rein oder Nicht rein? Verpasste Chance von Shakespeare als Familienmusical

Facebook

Geist und Feder haben gesiegt: das Finale des Familienmusicals an der Grazer Oper © LUPI SPUMA/NEXT LIBERTY

"Wir wollten ein sehr unterhaltsames Stück schreiben, das sich aber gleichzeitig mit vielen Fragen beschäftigt, die sich Jugendliche heute stellen: Was will ich im Leben erreichen? Bin ich richtig, so wie ich bin oder stimmt mit mir etwas nicht? Soll ich mich anpassen oder meinen eigenen Weg verfolgen?", beschreibt Librettist und Texter Wolfgang Adenberg (er übertrug u. a. die Musicalerfolge "Rent", "Mary Poppins" und "We Will Rock You" ins Deutsche) die Intention hinter diesem Auftragswerk für das vielfach prämierte Next Liberty in Koproduktion mit der Oper Graz.

Daher ist der Titel des Familienmusicals auch Programm: Es geht um die Teenager-Jahre des großen Dichters, nicht um ein Musical-Pic à la "The Shakespeare Story". Oder wie es im Pressetext des steirischen Jugendtheaters heißt: ",Wie aus Williams Shakespeare wurde' lädt backstage in die fantastische Welt des jungen Genies, zum Dichten und Träumen ein!" Das ist Adenberg auch gelungen, dennoch gibt es - ginge es nach Schulnoten, denn in der Schule befinden wir uns auch am Anfang des musikalischen Stücks - nur eine Zwei minus. Oder immerhin eine Zwei minus.

Denn: Die Musik will zwar mit dem höfischen Zeitkolorit kokettieren, doch das funktioniert leider auf der Musical-Bühne nicht. Die Arrangements wirken mitunter armselig und dünn, sind bloß ein Gerüst für die soliden Sänger - und kein Bett. So kommen die Lieder großteils fad und glanzlos daher, obwohl sie ohnehin immer wieder als Miniaturen aufgeführt werden. Dieser Schmalspur-Sound klingt nicht einmal nach Demoversionen, sondern nach einem ersten Layout. Bei einer der Hauptbotschaften von "Wie aus William Shakespeare wurde" funktioniert das wiederum: im Duett "Sag es auf neue Art!"

Der Berliner Komponist Marc Schubring (u. a. "Gefährliche Liebschaften" als Musical in München und in Graz zuletzt mit "Emil und die Detektive" vertreten) hätte sich hier eine zündendere Mischung aus dem Gestern und Heute einfallen lassen müssen. Wie eben Adenberg, dessen Figuren im Aufbruch, zugleich im 16. Jahrhundert und in dessen Zukunft verhaftet sind.

Das Ensemble überzeugt in "Wie aus William Shakespeare wurde" Foto © LUPI SPUMA

Über die "Verhaftung" der Ausstattung ... irgendwo zwischen "Max & Moritz" und "Alice im Wunderland" ... könnte man viel diskutieren, doch sie macht viel Spaß. Und macht die zwei Stunden kurzweilig, charmant und hält für Groß und Klein Bilder zum Träumen bereit. Bei der Besetzung hat der präzise und stets an kleinen Ideen reiche Regisseur Michael Schilhan, dem man zu seinem Next Liberty und dessen Jahres-Output nur gratulieren kann und von dem sich man sich endlich einmal ein Erwachsenen-Stück im Haus eins der Hofgasse wünscht, für seine Möglichkeiten das Mehr rausgeholt.

Bei "Wie aus William ... " hatte er wohl mit einem etwas unentschiedenen Konzept der "Hoflieferanten" zu kämpfen, wohl auch mit einer Muss-Stücklänge auf zwei Stunden inklusive Pause. Denn nach der Pause kann man sich des Eindrucks nicht verwehren, dass "Sprünge" notwendig waren. Aber zurück zu Schilhan: Warum warten wir immer noch darauf, Frau Laufenberg? Muss Jugendtheater-Intendant ein (in diesem Fall womöglich zu erfolgreicher) Stempel sein, obwohl wir in der Kunst Stempel ablehnen?

Verdienter großer Applaus für den 1991 in Erlangen geborenen Dennis Hupka in der Titelrolle, dem man glaubhaft den jungen Shakespeare abnimmt und der für die mauen Melodien nichts kann. Bei ihm bleibt auch das kleine Premierenpublikum, das sich als sehr ruhig erwies, in beiden Teilen dran. Hupka war zu Beginn sehr nervös, man sollte sich diesen Namen aber merken! Schön, wenn der "Partner" ebenbürtig ist: Florian Stanek (Richard, Williams bester Freund) bildete mit Amelie Bauer als Juliet (interessant und nicht zu konkett) und Hupka ein Trio, dem man gerne folgte. Bühnenpersönlichkeiten. Vorlage hin, Vorlage her.

"Die Musik erhöht und verdichtet die Gefühle, ein Lied im Musical ist wie eine Großaufnahme im Film – oder wie ein Monolog bei Shakespeare: Man dringt tief in die Psyche der Figuren ein und lernt sie dadurch umso besser

kennen", erklärt Adenberg im Programmheft.

Fazit: Der Titel verspricht einen Welthit, aber nach der Grazer Uraufführung muss daran noch gearbeitet werden! Trotzdem: Rein!!!

Graz, Oper. Läuft bis zum Frühjahr 2019.

Karten: Tel. (0316) 8000. (Nächste Vorstellungen am 22. und 24. 11.)

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.