TV-Tagebuch"Die Verurteilten": über die Lust auf Listen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

Wir leben in einer Welt der Listen, und gerne würde ich jetzt schreiben: Ach, so ein Schmarren, dieser Reihungswahn, ist doch alles relativ und Geschmackssache. Allein, ich muss gestehen, ganz unlistig wandle auch ich nicht durch die Welt. Unangefochten Nummer 1 auf der Liste „Beste Platte aller Zeiten“ ist natürlich Bob Dylans „Blonde On Blonde“, darüber muss nicht weiter diskutiert werden, darüber sind wir uns hoffentlich einig.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.