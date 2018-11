In einer Volksabstimmung stoppten am 5. November 1978 50,5 Prozent der Österreicher das fertiggestellte AKW Zwentendorf. 40 Jahre später erstrahlt die Industrieruine in neuem Licht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Demonstration gegen den Bau des Atomkraftwerkes in Zwentendorf © VGA

Für viele Österreicher“, sagt Stefan Zach, „war das Nein zu Zwentendorf das wichtigste Nein ihres Lebens.“ Für den Sprecher des niederösterreichischen Energieversorgers EVN ist der morgige 5. November ein „freudiger Gedenktag“.



Vor genau 40 Jahren war seinen Vorgängern in der Energiewirtschaft eher nicht nach Feiern zumute: 30.068 Nein-Stimmen gaben am 5. November 1978 in der ersten Volksabstimmung der Zweiten Republik den Ausschlag zwischen strahlender Zukunft und Industrieleiche. 1.606.777 Österreicher, 50,47 Prozent, stimmten gegen die Inbetriebnahme des AKW. Sieben Milliarden Schilling flossen in die Errichtung des ersten von vier Kernkraftwerken, die Österreich damals bauen wollte. Neben einem zweiten Meiler in Zwentendorf waren Atomkraftwerke in St. Pantaleon in Oberösterreich und im Kärntner Völkermarkt vorgesehen.



Das Votum vom 5. 11. änderte alles: Noch im Dezember 1978 wurde vom Parlament das Atomsperrgesetz verabschiedet – ein Begräbnis erster Klasse für das AKW 30 Kilometer vor den Toren Wiens, das 700 Megawatt Strom für 800.000 Haushalte hätte erzeugen sollen. Brennelemente waren bereits angeliefert, lediglich die Kernspaltung noch nicht in Gang gesetzt worden. Die hauchdünne Mehrheit stoppte ein Unterfangen jäh, das zuvor breite politische Zustimmung fand. Das 1969 von der ÖVP-Alleinregierung verabschiedete Strahlenschutzgesetz schuf den Grundstein für die friedliche Nutzung der Atomkraft in Österreich.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.