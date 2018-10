Interview mit Cecilia Bartoli„Möge meine Neugier nie versiegen!“

Facebook

„Neugier liegt in meinen Genen“, sagt Mezzo- Superstar Cecilia Bartoli (52) © Decca/Uli Weber

Im Salzburger Festspielsommer gab es einen Festakt für Sie, weil Sie seit nunmehr 30 Jahren dem Plattenlabel Decca verbunden sind. Samt Geschenken, darunter eine große Rossini-Edition mit 15 CDs und sechs DVDs. Wie groß war die Freude?



CECILIA BARTOLI: Es war für mich fast unglaublich, denn diese Neuausgabe reflektiert meine ganze Laufbahn und mein Heranwachsen als Künstlerin. Mir kamen fast die Tränen.



Das ist aber noch nicht alles: Ab 16. November gibt es Soloaufnahmen mit Stücken von Vivaldi, für die Sie mit dem französischen Barockorchester „Ensemble Matheus“ unter Jean-Christophe Spinosi ins Studio gingen. Und der Tupfen auf dem i ist wohl das brandneue Label „Mentored by Bartoli“, das Decca in Ihre Hände legte. Was hat es damit auf sich?



Ganz einfach: Ich möchte damit großen Künstlern, die von der Musikindustrie bisher übersehen wurden, zu ihrer ersten Aufnahme und damit zu einer großen Chance verhelfen. Oft ist das ganz absurd. Ich sage also: „Du hast es längst verdient!“, mache für diese Künstler den ersten Schritt und ebne ihnen die Wege, damit sie genug Zeit und die finanziellen Möglichkeiten erhalten, ein ordentliches Album aufzunehmen. Die erste dieser Produktionen wurde mit dem von mir hochgeschätzten mexikanischen Tenor Javier Camarena gemacht, sein Debütalbum „Contrabandista“ ist kürzlich erschienen. Mein spezieller Beitrag waren dabei Aufnahmen, die dem Leben und Schaffen des legendären spanischen Tenors Manuel García gewidmet sind.



Jedenfalls ist dieses Label ein dynamischer Vorstoß für junge Talente, Sie setzen damit wichtige Akzente. Sie selbst aber sollen in jungen Jahren schon sehr zielbewusst gewesen sein. Sagt zum Beispiel Ihr Agent Jack Mastroianni, einer der wichtigsten Männer der Branche.



Das war in den 90er-Jahren, als es mir noch nicht so gut ging. Die CAMI in New York war damals die wichtigste Agentur der Welt, Jack Mastroianni war dort zu jener Zeit angestellt. Der Big Boss war Mister Ronald A. Wilford. Ich wollte, dass er mich unter Vertrag nimmt. Er lächelte milde und sagte: „Oh, Cecilia! Ihr jungen Künstler macht immer Probleme, wenn es um das Bezahlen der Provisionen geht!“ Ich schaute ihm in die Augen und erwiderte: „Schließen wir eine Wette ab! Wenn ich Ihnen Sorgen bereite, kriegen Sie mein ganzes Geld. Aber bei einer Wette müssen Sie natürlich auch etwas einsetzen!“ Er sagte: „Die Wette gilt! Dann gehört mein schönes, rotes Auto Ihnen.“ In der Folge leistete ich mir auch Scherze. Posierte in Disneyland für eine Postkarte mit Pluto in einem roten Flitzer. Diese Karte schickte ich Ronald Wilford.



Und das Ergebnis?



Ich lieferte keinen Anlass zur Klage, und er hielt Wort. Und für Jack Mastroianni war es eine Art Tom-und-Jerry-Geschichte: Wilford der riesige Tom, ich die kleine Maus. Jedenfalls: Nach einem Jahr fuhr ich als Besitzerin von Mister Wilfords rotem Auto von seinem Bürositz weg. Ich weiß, Mastroianni erzählt immer von einem 30.000-Dollar-Gefährt. Aber nein, so teuer war es in Wirklichkeit nicht. Es war ein roter Mazda.



Zu Ihren besten Freundinnen zählt Bestseller-Autorin Donna Leon. Treffen Sie einander noch so häufig wie früher?



Nicht mehr so oft. Sie ist sehr beschäftigt.



Sie aber auch?



Das kann ich nicht abstreiten.



Würde Sie Folgendes nicht reizen? Donna Leon schreibt eine Filmstory extra für Sie. Einen Krimi rund um einen Opernstar. Da könnten Sie spielen und singen?



Klingt reizvoll. Denn bis jetzt habe ich Geschichten ja immer nur in Verbindung mit Opernarien erzählt. Ich muss einmal ein ernstes Wort mit Donna sprechen.



Gibt es Filmstars, die Sie sehr verehrt haben?



Das waren alle Italiener. Der große Komiker Totò, Alberto Sordi, und von den Damen Anna Magnani und die nicht minder hinreißende Giulietta Masina.



Was bedeutet Ihnen das Engagement als Intendantin der Salzburger Pfingstfestspiele?



Die Herausforderung wird von Jahr zu Jahr größer. Je mehr Leute kommen, umso mehr lege ich mich ins Zeug. Und Helga Rabl-Stadler hält ihre schützende Hand über mich.



Beim Festakt sagte die Festspiel-Präsidentin ja über Sie: „Es ist leicht, für Cecilia eine Ansprache zu halten, denn jedes Mal, wenn ich über sie spreche und die Wahrheit erzähle, wird es eine Hymne.“



Ja, Helga, unser aller Helga! Ich bemühe mich jedenfalls um immer neue Ideen für Salzburg. Nächstes Jahr stehen bekanntlich „Voci celesti“ im Mittelpunkt, „Himmlische Stimmen“ – die Kunst der großen Kastraten.



Sie haben eigentlich alles erreicht, was man in Ihrem Beruf nur erreichen kann. Trotzdem noch Wünsche?



Ich möchte mich dem neuen Decca-Label mit aller Liebe widmen und darauf achten, dass große Komponisten nicht vergessen werden. Musik, denke ich, sollte immer neu geboren werden. Ich will weiterhin lernen und lernen. Möge meine Neugier nie versiegen! Doch da habe ich keine Angst. Neugier liegt in meinen Genen.



Mit der deutschen Sprache haben Sie es sich bis jetzt nicht leichtgetan? Wie sieht es momentan aus?



Mein Vertrag mit den Pfingstfestspielen läuft bis 2021. Bis dahin werde ich es können. Versprochen!





Cecilia Bartoli geboren am 4. Juni 1966 in Rom.

Karriere: Die Mezzosopranistin hatte ihren ersten Auftritt 1985 in ihrer Heimatstadt, schaffte ihren internationalen Durchbruch 1988 an der Pariser Oper; debütierte 1993 bei den Salzburger Festspielen, 1994 an der Wiener Staatsoper, 1996 an der Metropolitan Opera in New York.

Seit dem Jahr 2012 künstlerische Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele.

www.ceciliabartolionline.com