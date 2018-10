Facebook

Deep Purple-Sänger Ian Gillan und Schlagzeuger Ian Paice © APA/HANS KLAUS TECHT

Die Hardrock-Band Deep Purple denkt ans Aufhören. "Uns ist bewusst, dass es nichts Peinlicheres gibt als alternde Rockstars, die auf der Bühne nur noch Kabarett veranstalten", sagte Sänger Ian Gillan der Schweizer Zeitung "Blick". "Zwei, drei Jahre werden wir als Deep Purple wohl noch anhängen. Vielleicht gibt es sogar noch eine letzte Platte. Aber wir wissen genau: irgendwann geht alles zu Ende."

Gillan (73) blickt auf fast 50 Jahre mit Deep Purple zurück, mit Unterbrechungen für eine Solo-Karriere und als Sänger der Gruppe Black Sabbath. Der Anfang seiner Musikerkarriere sei schwierig gewesen. "Ich war so abgebrannt, dass ich bisweilen in Tierhandlungen Hundekekse stahl, weil ich so Hunger hatte", sagt er. Bei seinem Einstieg bei Deep Purple ("Smoke on the Water") 1969 habe er nur ein einziges Hemd und eine Hose besessen.