Hollywood Horror lockt Besucher an: "Halloween" mit starkem Start zum Gruselfest

Die Einnahmen an den US-Kinokassen allein über das Wochenende belaufen sich auf gut 77 Millionen Dollar. "Halloween" knüpft an das Original von 1978 an und schickt Jamie Lee Curtis wieder in den Kampf gegen Michael Myers. Bei uns ab 25. Oktober im Kino!