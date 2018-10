Nachtkritik"Kiss Me, Kate" an der Grazer Oper: Wunderbar altmodisch, wunderbar beseelt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Szene aus "Kiss Me, Kate" an der Oper Graz © WERNER KMETITSCH

Eingekauft am Théâtre du Châtelet in Paris (dort war im Februar 2016 Premiere) und für Graz mit neuer Besetzung einstudiert, soll Cole Porters Musical-Klassiker, uraufgeführt 1948 in New York, der Oper Graz einmal mehr eine fulminante Musical-Auslastung in dieser Spielzeit bescheren. Dem steht jedenfalls nichts im Weg. Denn allein der Augenschmaus lohnt einen Besuch. Eine Farbenpracht, die den Zuschauer gleichzeitig einlullt und verzückt, aber nie erschlägt: Selten sieht man heutzutage eine derart geschmackvolle Nuancierung, eine Liebe zur Hülle - und das in einem exzellenten Bühnenbild, das dem doppelbödigen Spiel die nötige Leichtigkeit verleiht.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.