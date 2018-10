Facebook



Die spanische Starsopranistin Montserrat Caballe ist tot. Sie starb im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus in Barcelona, wie das Krankenhaus Hospital de la Santa Creu i Sant Pau am Samstag mitteilte. Caballe hatte seit Jahren gesundheitliche Probleme.

Caballé studierte Gesang und debütierte 1956 in Basel als Mimi in Puccinis La Bohème. Sie sang auch am Theater in Saarbrücken und am Theater in Bremen engagiert. 1965 sprang sie für Marilyn Horne in einer Aufführung von Donizettis Oper Lucrezia Borgia in der Carnegie Hall ein und begeisterte das Publikum. Im selben Jahr debütierte sie an der Metropolitan Opera in New York als Margarethe in Gounods Faust, was international ihr Durchbruch war. Caballé ist häufig als Gast bei Festspielen, seit 1971 trat sie auch regelmäßig an der Hamburgischen Staatsoper auf.

Sinnliche Schönheit

Schwerpunkte ihres Repertoires waren vor allem die Opern von Rossini, Donizetti und Bellini, auch von Verdi und Puccini. Merkmale ihrer lyrischen Stimme waren sinnliche Schönheit und ein außerordentliches Piano.

1997 produzierte Mike Moran ihr Album Friends For Life, welches Duette mit Caballé und verschiedenen Sängern enthält, u. a. Bruce Dickinson, Johnny Hallyday, Johnny Logan, Gino Vannelli und Helmut Lotti.

1998 wurde Caballé mit einem Bambi ausgezeichnet. 2007 erhielt sie den Musikpreis Echo Klassik für ihr Lebenswerk.

Nach 18 Jahren wieder Wien

Ebenfalls im Jahr 2007 (1. April 2007) betrat Montserrat Caballé nach 18 Jahren erstmals wieder die Bühne der Wiener Staatsoper. An der Seite von Natalie Dessay, Juan Diego Flórez und Janina Baechle gab sie die Partie der Duchesse de Crakentorp in Donizettis La fille du régiment (Die Regimentstochter) in einer Koproduktion der Wiener Staatsoper, des Royal Opera House Covent Garden sowie der Metropolitan Opera New York. Caballé hatte den Tenor Josep Carreras entdeckt und gefördert.

Familie

Caballé heiratete 1964 den Tenor Bernabé Martí. Ihre Tochter, Montserrat Martí Caballé (bekannt als „Montsita“), ist ebenfalls Sopranistin.

Song mit Freddie Mercury

Dem mehr an Rockmusik Interessierten ist Caballé durch den Song "Barcelona" anlässlich der Olympischen Spielen von Barcelona 1992 bekannt. Es ist ein Stück aus dem gleichnamigen Album, das 1987 zusammen mit Freddie Mercury aufgenommen wurde. Der Queen-Sänger war ein großer Bewunderer und Verehrer von ihr. Auf ihr Bitten schrieb Mercury ein Stück über ihre Heimatstadt Barcelona, das erstmals am 29. Mai 1987 auf Ibiza aufgeführt wurde.