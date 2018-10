Nachtkritik "Lulu" als mörderisch gute Ballade

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Umkreist von Lustmolchen: Szene aus "Lulu" © LUPI SPUMA

Wer sich als Regisseur Frank Wedekinds "Lulu" in der Originalversion verknöpft, bringt es locker auf eine vierstündige Inszenierung. Aber dieser Monsterbrocken trägt ja noch einen Untertitel: "Eine Mörderballade". Und diesen Zusatz nahmen die britischen Pop-Exzentriker The Tiger Lillies, musikalisch virtuos daheim in fast allen Gattungen, beim Wort oder besser: beim Ton. Die Band, einschlägig bekannt für ihren schwarzen Humor, den sie auch in ihren famosen Vertonungen von "Hamlet", "Woyzeck" oder ihrer weltweit gefeierten "Struwwelpeter"-Version unter Beweis stellte, schuf ein Stationendrama, das ohne Umschweife zum Kern vordringt: Machtspiele von geilen Lustgreisen und sabbernden Molchen, Spießbergertum - und der kurze Aufstieg und der tiefe Fall eines verlorenen, aber emanzipierten Menschenwesens.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.