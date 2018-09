Musical-Kritik"Bodyguard" in Wien: Houston, wir haben ein Problem!

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Falsch besetzt: Patricia Meeden & Jo Weil statt Whitney Houston & Kevin Costner © VBW

Mit mehr als 45 Millionen verkauften Tonträgern ist "Bodyguard" der erfolgreichste Soundtrack aller Zeiten. Was aber eben nicht zu bedeuten hat, dass die Bühnenumsetzung des Kino-Blockbusters aus 1992, angereichert mit weiteren Hits aus Whitney Houstons Karriere wie "One Moment In Time", "I Wanna Dance With Somebody" oder "How Will I Know", ein Selbstläufer an einem Musical-Haus ist. Muss doch die Besetzung stimmen und darf die dramatische Geschichte des von einem mörderischen Stalker verfolgten Popstars im Theaterrahmen nicht lächerlich wirken.

Die Zeichen für die Österreich-Premiere standen jedenfalls gut: In der Musicalbearbeitung von Oscar-Preisträger Alexander Dinelaris („Bestes Drehbuch“ für „Birdman“) wurde aus dem Filmstoff eine Bühnenversion, die bisher in elf Ländern (Großbritannien, Niederlanden, Deutschland, USA, Südkorea, Kanada, Italien, Australien, China, Spanien und Frankreich) aufgeführt und insgesamt von mehr als vier Millionen Besuchern gesehen wurde. Vorhang auf also am Ronacher für die deutschsprachige Inszenierung der Londoner Originalproduktion!

Und schnell wieder zu bitte. Denn da wird gleich beim Opener "Queen Of The Night" mehr geschrien als gesungen. Überhaupt will Patricia Meeden (die Berlinerin nahm 2011 an "The Voice of Germany" teil und wurde dort von Xavier Naidoo gecoacht) als Rachel Marron nicht überzeugen, es fehlt an Glanz in der Stimme und an Star-Appeal beim Spiel. Bei der Österreich-Premiere mag sie auch noch verkühlt gewesen sein, doch ein Gefühl, das den Raum erfüllt, fehlt ihr wohl gesanglich auch an gesunden Tagen. Am besten schafft sie die Hymne des Films, "I Will Always Love Xou", also ob sie nur diese über die Monate geübt hätte. Oder kam hier gar die Tonkonserve zum Einsatz? Bei den meisten anderen Ohrwürmern wirkt Meeden nämlich wie eine Tischtennisspielerin auf dem großen Sandplatz. Weggefegt von Ana Milva Gomes als Rachels Schwester. Wenn Meeden etwa "I 'm Every Woman" singt und tanzt, nimmt man ihr eine mehrfache Grammy-Gewinnerin einfach nicht ab, im Background-Chor wäre ihr Platz. Ein schlimmes Versagen der VBW-Caster!

An ihre Seite wurde auch noch TV-Mime Jo Weil als Frank Farmer gestellt, der schauspielerisch all das bietet, was er bei Seifenoper-Drehs gelernt hast. Also wenig. Eine Sprechpuppe in einer seelenlosen Inszenierung, die mit Kunstnebel Melodramatik verbreiten werden will und die die ohnehin seichten Dialoge auch noch mit Handbremse auf die Bühne bringt.

Das Musical spitzt sich dramatisch in der Oscar-Nacht zu Foto © VBW

Natürlich ist die Story – ein „Romantic Thriller“ – eher eine Seltenheit in der Musical-Landschaft. Hohes Tempo wäre gefragt, Emotionen, Nervenkitzel und Spannung müssten transportiert werden. Am Ronacher ist "Bodyguard" eine glanzlose, ja fast armselige Vorstellung. Auf einer Kreuzfahrt der Aida oder von Mein Schiff wäre sie im Abendprogramm inkludiert und würde dort wohl nicht nur einen besseren Sound bieten!



Bodyguard. Wien, Ronacher. Täglich außer montags. Dienstag & Mittwoch um 18.30 Uhr; Donnerstag bis Samstag um 19.30 Uhr; Sonntag um 16.30 Uhr. Telefonische Buchung mit Kreditkarte: (01) 58885. Online:

www.musicalvienna.at

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.