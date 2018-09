„Es brummt in allen Sparten“, schwärmt Chefdramaturg Jörg Rieker. Die Oper Graz, die heute zum Eröffnungskonzert bittet, lädt bei der ersten Premiere nächste Woche zu doppelter emotionaler Italianità.

„Kiss me, Kate“ von Cole Porter: Die Musicalproduktion des Pariser Théâtre du Châtelet soll auch in Graz begeistern © OPER-GRAZ

"Es brummt in allen Sparten“, freut sich Jörg Rieker über das bienenstöckige Opernhaus. Schon die Bühnenshow nach siebeneinhalb Wochen Sommerpause war für den Chefdramaturgen nicht nur das „Ausrufezeichen: Wir sind wieder da!“ Der traditionelle Auftakt mit Kostproben aus den Saisonhöhepunkten ist für den Deutschen immer auch aufregend, „weil wir da selbst erstmals zu sehen und zu hören bekommen, was wir uns gemeinsam mit Intendantin Nora Schmid in eineinhalb bis zwei Jahren Vorlauf erdacht haben“.

