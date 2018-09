Gustav Kuhn wurde von den geplanten Dirigaten in Erl entbunden, die Erntedankkonzertreihe wurde abgesagt.

Gustav Kuhn © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Der Vorstand der "Tiroler Festspiele Erl Gemeinnützigen Privatstiftung" hat aufgrund der anhaltenden Diskussion und um weiteren Schaden von den Festspielen abzuhalten Gustav Kuhn von den geplanten Dirigaten in Erl entbunden. Die Festspielleitung hat in Konsequenz daraus die Erntedankkonzertreihe, die für 5. - 7.10.2018 geplant war, abgesagt. Die verkauften Karten werden refundiert. Von der Maßnahme unberührt bleibt die Matinee am Sonntag, den 30.9.2018 um 11:00 Uhr, weil es sich bei dieser um eine rein private Benefizveranstaltung zugunsten der Concordia Gemeinnützige Privatstiftung handelt und dafür keine öffentlichen Mittel eingesetzt werden.

Die nunmehrige Beurlaubung von Dr. Gustav Kuhn als Intendant und Dirigent gilt bis zur endgültigen Klärung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe durch das Gericht und die Gleichbehandlungskommission.



Informationen zur Abwicklung der Rückzahlung: Kartenhotline:

0043 5373 81000 20 oder

storno@tiroler-festspiele.at