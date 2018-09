Facebook

Heute erscheint die 60. und letzte Ausgabe des Fischer Weltalmanachs. © KK

Das Bild entspricht nicht. Nichts fällt aus der Zeit, allerhöchstens fällt es in der Zeit. Und doch ist es dieses Schicksal, das der vielleicht bekanntesten haptisch erfahrbaren Enzyklopädie unserer Zeit nachgesagt wird. Der Weltalmanach, dieser Buchziegel, dessen Name den Eindruck am Leben hielt, dass Wissen dieser Welt könne greifbar, käuflich und doch zumindest verschenkbar sein. Nur allzu oft dürfte das dicke Taschenbuch unter diversen Christbäumen zwischengelagert worden sein. Nur allzu oft dürfte es danach ungelesen, aber in nobler Auslage des Bücherregals verschwunden sein.

