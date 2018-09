Laut der Theaterstatistik hatten öffentlich getragene Theater und Orchester in Deutschland in der Spielzeit 2016/17 etwa 20,5 Millionen Besucher, also rund eine halbe Million weniger als in der Vorsaison.

Die Theater und Orchester in Deutschland haben in der vorletzten Spielzeit 2016/17 vor rund 35,5 Millionen Zuschauern gespielt. Das teilte der Deutsche Bühnenverein am Montag in Köln in der neuen Theaterstatistik mit. In der Saison davor waren zwar mehr als 39 Millionen Besucher gezählt worden, allerdings waren darin die Zahlen großer Musicaltheater enthalten, die diesmal nicht vorlagen.

Ein Vergleich der Gesamtbesucherzahlen sei daher kaum möglich, erklärte der Bühnenverein. Laut der Theaterstatistik hatten öffentlich getragene Theater und Orchester in der Spielzeit 2016/17 etwa 20,5 Millionen Besucher, rund eine halbe Million weniger als in der Vorsaison. Veranstaltungen wie Stücke-Einführungen oder Podiumsdiskussionen hatten einen Zuwachs von gut 5 Prozent. Andere Sparten verzeichneten Rückgänge: die Operette um 6,4 Prozent, die Oper um 2,2 Prozent, der Tanz um 3,3 Prozent, das Schauspiel um 2,9 Prozent, der Bereich Konzert um 1,6 Prozent. Der Bühnenverein betonte, Schwankungen seien nicht ungewöhnlich. Auch hätten teils durch Sanierungen und Ausweichspielstätten weniger Plätze zur Verfügung gestanden.

Laut der Statistik stiegen die Zuschüsse für öffentlich getragene Theater und Orchester um etwa 3,7 Prozent auf etwa 2,6 Milliarden Euro. Fest angestellt waren 44 361 Schauspieler, Musiker und weitere Beschäftigte. Die Statistik enthält Angaben von 140 Staatstheatern, Stadttheatern und Landesbühnen sowie 128 Orchestern, 210 Privattheatern und 84 Festspielen.