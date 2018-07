Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Georg Schütky vor dem Rosegger-Denkmal in Graz © Ballguide/Richard Großschädl

All die Gestalten aus Peter Roseggers Geschichten sind dem in Berlin lebenden gebürtigen Mürztaler seit Kindheitstagen vertraut. Den Roman „Jakob der Letzte“ hat Georg Schütky allerdings nicht gekannt – bis er den Auftrag für die Inszenierung bei den Roseggerfestspielen in Krieglach bekam. „Es war ein Geschenk, diesen Roman in die Finger zu kriegen. Ich las ihn in der Provence, wo ich Olivenbäume beschnitt. Ich war beeindruckt und habe ihn gleich zwei- oder dreimal gelesen und jedes Mal geweint“, sagt Schütky.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.