Veronica Kaup-Hasler, Christophe Slagmuylder © (c) APA/HANS KLAUS TECHT

Heute Vormittag stellte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) den interimistischen Festwochen-Intendanten, den Belgier Christophe Slagmuylder (51), offiziell vor.Der Medienandrang war groß, die programmatischen Ansagen überschaubar.

Es sei alles sehr schnell gegangen, bekannten die Neo-Politikerin mit jahrelanger Festival-Erfahrung und der neue Festwochen-Leiter unisono. "Ich muss gestehen, dass Christophe der Erste war, den ich angerufen habe. Ich kenne ihn lange, bin ihm sehr verbunden. Wir haben gemeinsam viele Projekte realisiert und teilen einen ähnlichen Blick auf das, was eine Vision eines Festivals im urbanen Raum sein sollte und was Zeitgenossenschaft bedeutet", sagte Kaup-Hasler.

Er habe das Gefühl, "dass es für mich die richtige Entscheidung ist", sagte Slagmuylder, der diese Entscheidung freilich erst nach Bedenkzeit getroffen hat. Schließlich hätte er 2019 noch das Kunstenfestivaldesarts in Brüssel leiten sollen, das nun bereits für das kommende Jahr eine neue Führung suchen wird. Auch für 2020 ist er bereits gebucht: In Düsseldorf soll er das alle drei Jahre in einer anderen Stadt stattfindende Festival "Theater der Welt" leiten. Dazu wollte sich Slagmuylder auch auf Nachfrage nicht äußern.

Es sei eine Ehre, die Leitung der Wiener Festwochen zu übernehmen. Er werde erst in den nächsten Stunden das Team treffen und wolle respektvoll mit den vorhandenen Personen und Plänen umgehen. "Ich will nicht mit einer Tabula rasa starten." Ein klares Bekenntnis legte er jedoch für die Rolle der Festwochen als Produzent und Initiator von Projekten ab. "Sie sind ein guter Platz für risikoreiche Produktionen. Wir sollten künstlerische Visionen fördern und aufgreifen. Ich will, dass dieses Festival in dieser Zeit und an diesem Ort zeitgenössisch ist. Das ist ein fundamentaler Aspekt. Ich unterscheide nicht gerne zwischen Avantgarde und Klassik, sondern es geht darum, wie Kunstwerke mit dieser Zeit verknüpft werden können."

"Ich bin ein sehr europäischer Mensch. Belgien ist so ein kleines Land, in dem es so viele Sprachen gibt, die Frage von Identität ist für mich dort sehr interessant und wichtig. Deshalb ist es so wichtig für mich, nach Wien zu kommen. All die osteuropäischen Einflüsse in Wien sind für mich interessant", sagte Slagmuylder. So, wie Kaup-Hasler betonte, er sei keine Notlösung und sie hoffe sehr, dass er sich bei der für Juli angekündigten Ausschreibung bewerben werde, sieht sich auch der neue Intendant keinem Notfall gegenüber: "Ich will nicht unter Panik arbeiten, sondern voller Vertrauen für dieses Festival. Neugier zu schaffen ist eine der Hauptaufgaben, auch Diversität und Offenheit gegenüber dem Fremden und dem Unbekannten."

Er sehe die Festwochen, die er als Besucher gut kenne, als Ort für multidisziplinäres Arbeiten. "Ich erwarte mir sehr viel von Künstlern, nämlich, dass sie mich wohin bringen, wo ich selbst nie gekommen wäre. Wir sollten ambitionierte Projekte holen, die nicht selbstgerecht sind. Projekte, die sich nicht schämen, Avantgarde zu sein, wenn sie zugleich sehr offen sind." Ein Festival sei nicht eine Sammlung von Projekten, sondern ein Ort des Austauschs und des Diskurses, ein sozialer wie künstlerischer Raum. Er schließe nichts aus, auch nicht die Wiederaufnahme der von Tomas Zierhofer-Kin beendeten Zusammenarbeit mit Konzerthaus und Musikverein. "Es kommt für mich ganz auf die künstlerischen Vorschläge an."