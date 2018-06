Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fotograf David Douglas Duncan (2006) © AP

Duncan, der seit den 1960er-Jahren an der französischen Riviera gelebt hat, starb in Folge von Komplikationen nach einer Lungenentzündung, bestätigte Jean-Louis Andral, Direktor des Picasso Museums in Antibes, der AFP.

Duncan begann in den 1930ern als Freelancer und bereiste Nord-sowie Südamerika, bevor er im Zweiten Weltkrieg diente. Danach fokussierte er sich in seiner fotografischen Tätigkeit zunächst auf Soldaten, als er für das "Life"-Magazin arbeitete. In dieser Zeit entstand auch seine Arbeit vom Koreakrieg. Außerdem entwickelte sich eine enge Freundschaft mit Picasso, den Duncan 1956 kennenlernte und mehrfach in entspannter Atmosphäre ablichtete.

Picasso in seiner Badwanne - aufgenommen von Duncan. Foto © David Douglas Duncan