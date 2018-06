All das gehört zur Geschichte von Paris

Gedenken an den Anschlag © AP (Markus Schreiber)

Die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" will tausende Dokumente zu dem Anschlag vom Jänner 2015 an das Pariser Stadtarchiv übergeben. Der Redaktionsleiter Riss sagte der Nachrichtenagentur AFP, darunter seien zahlreiche Briefe und Zeichnungen, die nach dem Attentat eingegangen seien. Es habe damals sehr viele Solidaritätsbekundungen gegeben, aber auch Hass-Botschaften. "All das gehört zur Geschichte der Stadt Paris", betonte Riss.

Das Archiv will die Unterlagen zunächst sichten und dann der Öffentlichkeit und Forschern zugänglich machen. Dem muss der Stadtrat auf seiner nächsten Sitzung im Juli noch zustimmen.

Der Anfang einer erschütternden Terrorserie

Am 7. Jänner 2015 hatten zwei Islamisten die Redaktion von "Charlie Hebdo" überfallen und zwölf Menschen erschossen, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs. Die Zeitung hatte zuvor immer wieder Drohungen wegen Karikaturen des Propheten Mohammed erhalten. Unter dem Schlagwort "Je suis Charlie" ("Ich bin Charlie") löste der Anschlag international eine Welle der Solidarität aus.