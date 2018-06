Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Beatsteaks bei "Rock in Vienna 2017" © APA (HERBERT P. OCZERET)

Erst gestern Abend rockten die Beatsteaks die Arena Wien. Die Karten waren schnell ausverkauft. Kein Wunder, sangen doch die Ärzte schon vor 15 Jahren: "Wie kannst du bei den Beatsteaks ruhig sitzen bleiben?"

Jene, die den sensationellen Auftritt der Band verpasst haben, können ihn heute um 18.30 nachholen: Die Beatsteaks spielen ein weiteres Konzert in der Arena.Mit im Gepäck: Ihr im September 2017 veröffentlichtes Doppelalbum "Yours". Der 21 Songs starke Silberling ist ein mutiger Mix quer durch alle Genres: Sogar auf Funk, R'n'B, Soul und Pop hat man sich eingelassen: "Wir haben Verantwortung übernommen, haben uns in die Augen geschaut und gesagt: Wir müssen uns was trauen!", so Sänger Arnim Teutoburg-Weiß.

Seit zwanzig Jahren zählen die fünf Jungs aus Berlin zu den größten Punk- bzw. Rockbands unserer deutschen Nachbarn. Und das vor allem auf der Bühne: Diesind alsbekannt, haben sie doch schon zwei Mal die Live Krone in der Kategorie „Bester Live Act“ (2007, 2008) und im Jahr 2011 den Preis in der Kategorie „Beste Band“ erhalten. Um sicherzugehen, dass auch wirklich die Musik im Mittelpunkt steht, bittetdas Publikum vor Konzertbeginn stets, das Handy wegzulegen. Mit Erfolg: Bei den Shows wird wild getanzt und laut mitgesungen.

Konzertinfos Wann: Heute, Mittwoch, 06. Juni 18, 20 Uhr

Wo: Arena Wien - Große Halle - Baumgasse 80, 1030 Wien Tickets: Ö-Ticket