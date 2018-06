Facebook

"Post Otto Wagner": Über 650 Objekte sind in der Ausstellung zu sehen © MAK/Georg Mayer

Groß denken, das hätte Otto Wagner mit Sicherheit gefallen. Dass es zu seinem 100. Todestag heuer gleich zwei große Ausstellungen gibt, sicher auch: „Es gilt, Otto Wagner stärker Rechnung zu tragen“, wie MAK-Hausherr Christoph Thun-Hohenstein feststellt. Während sich also das Wien Museum ausführlich Leben und Werk des Ausnahmearchitekten widmet, geht das Museum für angewandte Kunst einen Schritt weiter: „Post Otto Wagner“ skizziert den Architekten als Visionär und Ideengeber bis hinauf zur Postmoderne. Letztere zeigt gerade in der Architektur, dass der Rückblick auf das Vergangene kein Rückschritt sein muss, sondern Fortschritt sein kann.

In welcher Vielfalt Otto Wagner Architekten - darunter Superstudio, Robert Venturi, Shin Takamatsu oder Hans Hollein - inspiriert hat, wird in über 650 Objekten, darunter Skizzen, Modelle, aber auch Möbel, gezeigt. Drei Themenkomplexe bilden in der großzügigen und luftigen Ausstellungsarchitektur den Raster. Da wäre etwa Otto Wagner, der Utopist, der 1911 seine Studie „Die Großstadt“ vorgelegt hat, in der die Stadt sich bis ins Unendliche ausdehnt. Zumindest in diesem Fall ist Kurator Sebastian Hackenschmidt erleichtert, dass nicht alles, was Wagner erdacht hat, auch Realität wurde: „Seien wir froh, dass Wien nicht so groß wurde, wie Otto Wagner sich das vorgestellt hat.“ Die Utopie wird also schnell zur Dystopie. In der Theorie wertvoll ist es dennoch, so Hackenschmidt: „Das muss man teilweise auch als Denkmodell sehen.“

Elke Krystufek macht sich ein Bild von Otto Wagner Foto © MAK/NATHANMURRELL

Sehr konkret im Stadtbild niedergeschlagen hat sich Wagners sogenannter „Nutz-Stil“, mit dem er den Bombast des Historismus endgültig abgeworfen hat. Material, Konstruktion und Funktion bildeten fortan die Trias, die sein Denken bestimmte. Realen Niederschlag fand diese Architektur nicht nur in Wien, sondern auch in anderen europäischen Städten als neuer Typus urbaner Wohn- und Geschäftshäuser und Warenhäuser.



Der dritte Themenkomplex kreist um das Zentrum der Ausstellung: die Postsparkasse (1904 bis 1912 erbaut). Zu ihr führt alles sternförmig hin, aber auch von ihr weg. Querverbindungen lassen sich auch hier herstellen, wie etwa die Bedeutung der Fassade, die sich später unter anderem in den Arbeiten von Robert Venturi und Denise Scott Brown wiederfindet. Oder die ursprünglich geplante Hängekonstruktion der Postsparkasse, sie führt zu den Zeltkonstruktionen von Frei Otto.

Blick in die Kassenhalle der Wiener Postsparkasse Foto © LUZIA ELLERT/P.S.K.-ARCHIV

Die Warmluftbläser der Postsparkasse - aus dem damals innovativen Material Aluminium - können als Vorbilder für Fassadenteile des Centre Pompidou durchgehen. Und da wären noch die Möbel, die Wagner für die Postsparkasse entworfen hat und vielen Designern noch heute Inspirationsquelle sind. Schön sind sie allesamt. Geht es nach Otto Wagner, hoffentlich auch bequem, denn da war er streng: „Etwas Unpraktisches kann nie schön sein.“

Ein Warmluftbläser der Postsparkasse als Vorbild für Fassadenteile des Centre Pompidou Foto © Susanne Rakowitz

Zur Ausstellung „Post Otto Wagner - Von der Postsparkasse zur Postmoderne“. Die Ausstellung zeigt den Einfluss von Otto Wagner auf Zeitgenossen, Schüler und nachfolgende Generationen. Museum für angewandte Kunst (MAK), bis 30. 9. 2018. www.mak.at Die MAK-Eintrittskarte berechtigt zum Besuch der Ausstellung „Wagner:Werk“ in der Postsparkasse. Eine sehenswerte Schau, für weiterführende Einblicke in die Postsparkasse.

