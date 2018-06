Hat Opfer bei Überfall geholfen"Sherlock" Cumberbatch als Retter in der Not

Facebook

Benedict Cumberbatch hat einen Fahrradfahrer gerettet © Chris Pizzello/Invision/AP

Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch hat seine Qualitäten als Sherlock Holmes auch im echten Leben gezeigt. Der 41-Jährige, der den Meister-Detektiv in der Serie "Sherlock" spielt, hat nach Medienberichten zur Rettung eines Essenslieferanten beigetragen.

Der Fahrradfahrer sei am Freitagabend von vier Personen in London überfallen und zusammengeschlagen worden, als Cumberbatch und seine Ehefrau zufällig mit einem Taxi vorbeifuhren. Der Taxifahrer berichtete der Zeitung "The Sun": "Benedict war beherzt, mutig und selbstlos. Wenn er nicht eingegriffen hätte, wäre der Radfahrer wohl schwer verletzt worden." Er selbst habe zwar auch dem Opfer geholfen und die Täter verjagt, aber Cumberbatch "hat das meiste getan, um ehrlich zu sein". Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Überfall in der Straße.

Als "Sherlock" Foto © ORF