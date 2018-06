Stefan-Zweig-Biograf Alberto Dines verstarb im Alter von 86 Jahren

Der Autor von "Tod im Paradies" ist bereits am 22.Mai in Sao Paulo gestorben.

© Fotolia

Der brasilianische Journalist und Stefan-Zweig-Biograf Alberto Dines ist tot. Wie ehemalige Gedenkdiener an der "Casa Stefan Zweig" in Petropolis der APA am Donnerstag mitteilten, starb Dines bereits am 22. Mai 86-jährig in Sao Paulo. Dines wurde im deutschsprachigen Raum mit dem Buch "Tod im Paradies" über die letzten Lebensjahre des österreichischen Schriftstellers im Exil bekannt.

Für sein Werk erhielt der brasilianische Autor sowohl das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst als auch den Austrian Holocaust Memorial Award. Zweig war als Jude vor den Nationalsozialisten aus Wien nach Brasilien geflohen und lebte mit seiner Frau Lotte in einem kleinen Haus in Petropolis in der Nähe von Rio de Janeiro. In der Nacht vom 22. auf den 23. Februar 1942 nahmen sich dort Stefan Zweig (60) und seine fast 30 Jahre jüngere Ehefrau mit einer Überdosis an Medikamenten das Leben.

In dem Haus wurde im Jahr 2012 unter der Obhut von Alberto Dines ein kleines Museum und eine Gedenkstätte des Exils eingerichtet. In dieser sind seit Jahren österreichische Gedenkdiener im Einsatz. Eine Gruppe ehemaliger Gedenkdiener hielt am Donnerstag fest: "Alberto Dines wurde für uns zu einem zentralen Vorbild. Es ist eine Ehre, dass er uns als seine Botschafter in Österreich und Europa bezeichnete. Sein schmerzlicher Verlust ist zugleich ein Aufruf dazu, seiner Vorbildfunktion nachzukommen. In Gedanken und in seinem vielfältigen Werk wird Alberto Dines nie vergessen werden."

In seiner langen und erfolgreichen Karriere habe sich Dines gegen die Zensur während der brasilianischen Militärdiktatur zu Wehr gesetzt und auch nicht vor Gefängnis oder Karriereeinbrüchen zurückgescheut, um für seine Ideale einzustehen, hieß es in dem Nachruf. "Er wusste diese Ideale sowohl auf akademischer Ebene zu bedienen, als auch in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen." So gründete er einen Universitäts-Lehrstuhl für vergleichenden Journalismus sowie für Medientheorie. Auch im hohen Alter bestritt Dines noch eine TV-Talkshow namens "Observatorio de Imprensa" ("Observatorium der Presse"), die kritisches Medienbewusstsein fördern sollte.

Sein Interesse für Stefan Zweig sei einem zufälligen Kindheitserlebnis zu verdanken, hatte Dines im Herbst 2013 in einem Gespräch mit der APA erzählt. Am 19. Februar 1932 in Rio de Janeiro geboren war er in Petropolis aufgewachsen und dort in eine "jiddische" Schule gegangen. "Als ich acht oder zehn Jahre alt war, ist Stefan Zweig auf Besuch gekommen. Es war ein großes Ereignis, weil er war damals sehr berühmt. Es hat bis in den Nachmittag gedauert und wir hatten keinen Unterricht. Das war wunderbar." Als Teenager las Roberto Dines dann die meisten Werke Zweigs. "Für meine Generation war er ein Symbol für Frieden und Nostalgie, auch wegen seines Suizids."

Zum 100. Geburtstag des Autors im Jahr 1981 schrieb Roberto Dines die Biografie "Tod im Paradies. Die Tragödie des Stefan Zweig", die seither mehrere überarbeitete Auflagen erlebte und auch ins Deutsche übersetzt wurde. "Ich hatte Zeit, weil ich gerade arbeitslos war." In Brasilien herrschte die Militärdiktatur, und Dines war wegen zu kritischer Kommentare von seiner Zeitung "Folha do Sao Paulo" gefeuert worden. Der aktuelle brasilianische Präsident Michel Temer würdigte den Verstorbenen als "eine ethische Säule des Journalismus".