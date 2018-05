Europäische Filmproduzenten und Spieleentwickler können auch künftig auf EU-Gelder in Milliardenhöhe hoffen. Rund 1,8 Miiliarden Euro sind für den europäischen Kultur- und Kreativsektor vorgesehen!

Europäische Filme wie Hanekes "Happy End" sind durch Förderungen möglich © KK

Die EU-Kommission schlug heute vor, im europäischen Haushaltsrahmen 2021-2027 zur Finanzierung und Förderung audiovisueller Projekte rund 1,1 Milliarden Euro einzuplanen. Das Geld soll in die Entwicklung und den Vertrieb europäischer Filme, Fernsehproduktionen und Videospiele fließen. Zudem ist unter anderem geplant, ein Online-Verzeichnis von Filmen aus der EU zu schaffen, um den Zugang zu den europäischen Werken und ihre Sichtbarkeit zu verbessern.

Weitere Millionensummen aus dem Gemeinschaftshaushalt der EU will die Kommission zum Beispiel in die Kunstförderung und den Erhalt einer vielfältigen und pluralistischen Medienlandschaft investieren. Insgesamt sollen 1,85 Milliarden Euro in den europäischen Kultur- und Kreativsektor fließen.

Im aktuellen Finanzrahmen 2014-2020 stehen für Projekte in dem Bereich rund 1,48 Milliarden Euro zur Verfügung. Die derzeit noch nach Großbritannien fließenden Mittel herausgerechnet sind es rund 1,38 Milliarden Euro. "Die Kultur ist seit jeher ein Herzstück des europäischen Projekts. Sie bringt Menschen zusammen", kommentierte der zuständige EU-Kommissar Tibor Navracsics die geplanten Mittelerhöhungen. Zugleich sei der Kultur- und Kreativsektor eine wichtige Triebfeder für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung.