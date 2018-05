Chinesischer Streamingdienst zensiert Song Contest

Facebook

Mit der Ballade "Together" wird der Songwriter Ryan O'Shaughnessy morgen beim 63. European Song Contest die grüne Insel vertreten. Vergangenen Dienstag sang sich der Ire mit seinem Beitrag ins Finale. Während seines Auftritts liefen zwei Männer Händchen haltend über die Bühne, was vom Publikum mit Regenbogen-Fahnen goutiert wurde.

Die Freude über Irlands Weiterkommen wird aber offensichtlich nicht allerorts geteilt. Wie sich jetzt herausstellte, wurde der Auftritt von einem Streamingdienst in China nicht gezeigt.

Laut Spiegel Online hatte der chinesische Streamingdienst "Mango TV" den Beitrag zensiert, "weil letztes Jahr ein Gesetz in China erlassen wurde, nach welchem keine "abnormalen" sexuellen Aktivitäten mehr behandelt werden dürfen - die Darstellung von gleichgeschlechtlicher Liebe in Onlinevideos falle darunter."

Seit Beginn des Jahres sind, der Website dw.com zufolge, auch Tattoos im chinesischen Fernsehen tabu: "Auch Fußballspieler müssen bei Spielen, die im TV übertragen werden, ihre Tattoos verdecken." Wohl aus diesem Grund wurde der albanische Beitrag mit dem tätowierten Sänger Eugent Bushpepa ebenfalls herausgeschnitten.

Zensur nicht vereinbar mit universalen Werten

Die European Broadcasting Union (EBU) reagierte, indem sie die Zusammenarbeit mit "Mango TV" mit sofortiger Wirkung beendete. Eine Zensur der Beiträge wäre nicht vereinbar mit den Werten von "Universalität und Inklusivität, unserer stolzen Tradition, Vielfalt durch Musik zu feiern". Als Konsequenz durfte das chinesische Online Portal gestern Abend das zweite Halbfinale nicht ausstrahlen. Selbiges gilt für das morgige Finale in Lissabon.

Ryan O'Shaugnessy äußerte in einem Statement gegenüber der BBC seine Zustimmung zu der Entscheidung der EBU: "Liebe ist Liebe", kommentierte er. "Egal, ob zwischen zwei Jungs, zwei Mädchen oder einem Jungen und einem Mädchen. Das war ein wichtiger Beschluss der EBU."