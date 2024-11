Zum inzwischen 21. Mal sind am Donnerstagabend die „Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreise“ in Wien vergeben worden. Die Hauptauszeichnungen gingen dieses Mal an Daniela Krenn vom „Falter“, Andrea Eder von ORF Religion, Johannes Greß von der „Wiener Zeitung“ und Miriam Steiner von ORF-Radiosender Ö1.