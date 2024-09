Die Britpopband Oasis geht nach ihrem angekündigten Comeback auch in Nordamerika auf Tour. Im nächsten Jahr sind neben den Auftritten in Großbritannien und Irland demnach Shows in den USA, Kanada und auch Mexiko vorgesehen, wie die Band auf ihren Internetplattformen mitteilte. „Amerika. Oasis kommt. Ihr habt eine letzte Chance uns zu zeigen, dass ihr uns die ganze Zeit geliebt habt.“

Die Brüder Noel und Liam Gallagher hatten im Sommer bereits angekündigt, im nächsten Jahr wieder gemeinsam auf der Bühne stehen zu wollen. Die Band aus Manchester, die mit Songs wie „Wonderwall“ und „Don“t Look Back in Anger„ musikalisch die 1990er Jahre geprägt hatte, hatte sich vor 15 Jahren nach einem Streit der Brüder getrennt.

Nun ist ein Comeback geplant. Konzerte in Österreich sind zumindest bis dato nicht angekündigt. Die Tickets für die Konzerte in Großbritannien und Irland waren schnell ausverkauft – die Ticketplattformen waren angesichts des Ansturms zwischenzeitlich überlastet und Fans mussten lange in digitalen Warteschlangen ausharren.

Zudem sorgten Ticketpreise für Ärger. Manche kritisierten, Wiederverkaufsseiten hätten später Karten für Tausende von Pfund eingestellt. Zudem gab es Berichte, dass Preise während des Verkaufs in die Höhe schossen. Die britische Regierung kündigte an, den Einsatz der dynamischen Preisgestaltung zu überprüfen.