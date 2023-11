„Im Land der letzten Dinge“ ist der Titel eines sehr frühen Romans von Paul Auster, der bei uns 1989 erschienen ist. Es ist die dystopische Geschichte über eine junge Frau, die in einer untergehenden Großstadt ums Überleben kämpft. Der Tod ist allgegenwärtig in diesem Text; die Frau, Anna, berichtet etwa vom öffentlichen Ritual des „blitzschnellen Sterbens“, in dem sich Menschen von Hochhäusern in die Tiefe stürzen.

„Baumgartner“ heißt der neue Roman von Paul Auster, und einen Überlebenskampf führt der US-Schriftsteller jetzt selbst – gegen eine schwere Krebserkrankung. Das Wissen darum verstärkt die dunkelgraue Grundierung dieses Buches, das ebenfalls den Titel „Im Land der letzten Dinge“ tragen könnte. Baumgartner, das ist der emeritierte Uni-Professor Seymour T. Baumgartner, der sich in der Pension dem Schreiben philosophischer Bücher - vorzugsweise über Kierkegaard – widmet und zunehmend in seinen Erinnerungen versinkt. Noch präsenter ist aber der Tod, der völlig unvermutet in sein Leben kracht. Seine Frau – wieder eine Anna, sie ist Übersetzerin und Dichterin –, stirbt bei einem Badeunfall. „Sie war die Einzige auf der Welt, die ich jemals geliebt habe, und jetzt muss ich herausfinden, wie ich ohne sie weiterleben kann.“

Nur rund 200 Seiten dick ist „Baumgartner“, im Vergleich zu Brocken wie „4 3 2 1“ oder Austers Biografie über den US-Autor Stephen Crane ein schmales Werk. Aber es ist ein Werk von emotionaler Tiefe und nicht nachlassender Wortkraft. Obwohl dieses Buch zutiefst melancholisch ist und den Tod und die Liebe zum Inhalt hat, hat Auster auch einen Text über das Weiterleben geschrieben. Das ist auf weiten Strecken äußerst berührend, ohne rührig zu werden.

Das Buch beginnt mit einem Tag, an dem alles schiefgeht; aber an diesem Tag setzt der schmerzhafte Erinnerungsprozess Baumgartners, von Freunden Sy genannt, an seine verstorbene Frau ein. Zuerst verbrennt sich der alternde Professor die Finger an einem heißen Topf; dann stürzt er eine Kellertreppe hinunter. Beinahe ein Slapstick-Einstieg, mit dem die Trauerarbeit einsetzt. Sy spricht mit seiner Frau, obwohl sie nicht mehr hier ist. Er geht in ihr Zimmer und teilt ihr Neuigkeiten mit, lässt sie teilhaben an seinem „Restleben“. Später wird er seiner Anna erotische Briefe schreiben und sie per Post sich selbst schicken. All das ist zutiefst bewegend, verfasst im typischen Auster-Sound, der eine lässige Eleganz ausstrahlt, diesfalls naturgemäß „Kind of Blue“.

„Baumgartner“ ist ein würdiges Alterswerk; ein schmerzhaftes, aber nie wehleidiges Buch über die Hinfälligkeit, das Nachlassen der Kraft, den Tod; ein Buch über das Land der letzten Dinge. Möge es nicht Austers letzter literarischer Ausflug dorthin sein.

Buchtipp: Paul Auster. Baumgartner. Rowohlt, 204 Seiten, 22,70 Euro.