Es ist ein ehrgeiziges Projekt, das seit 2017 unter Federführung der Montanuni Leoben zwei Dutzend Partner aus Wirtschaft, Forschung und öffentlichen Förderstellen vereint und bei dem auch die FH Joanneum stark engagiert ist: "ReWaste", so der Projektname, steht für die Verbesserung der Technologien und Arbeitsprozesse bei der Abfallverwertung in Österreich. "Smarte Abfallbehandlung" ist das Stichwort, das Projektleiter Renato Sarc von der Arbeitsgruppe Abfalltechnik an der Montanuniversität Leoben gerne verwendet.