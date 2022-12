Es ist ein stolzer Meilenstein an einem stolzen Standort: Das Gösser-Bier, für viele ein Ausdruck der Seele des "grünen Herzens Österreichs", ist mittlerweile "grün". Nicht in der Färbung natürlich, aber in der Herstellung. "Leoben ist weltweit die erste Großbrauerei, die ausschließlich erneuerbare Energie für die Bierproduktion verwendet", ist Gabriela Maria Straka, Mitglied des Managementteams in der Brau Union Österreich und Nachhaltigkeitsmanagerin, stolz. Es sei einer der 15 Meilensteine in der 150-jährigen Geschichte des großen Dachkonzerns Heineken.