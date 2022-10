Es ist ein stolzes und schönes Jubiläum, das derzeit sowohl an der Kunstuniversität Graz als auch an der Technischen Universität gefeiert wurde: Das Toningenieurstudium wurde 50 Jahre als. „Als das Studium als Pilotprojekt eingerichtet wurde, gab es durchaus Skepsis. Denn man konnte sich kaum etwas Extremeres vorstellen als ein e Kombination eines künstlerischen Studiums mit einer technischen Ausbildung“, erklärt Robert Höldrich vom Institut für Elektronische Musik und Akustik an der Kunstuni. Beinahe wäre es gesetzlich gescheitert und lief quasi eine Zeit lang als einzigartiges Pilotprojekt zwischen zwei unterschiedlichen Institutionen in Österreich neben und sogar gegen die damaligen Hochschulgesetze.