In die Zukunft schauen – das ist eine schwierige Kunst. Und doch ist es unerlässlich, wenn man sich auf künftige Herausforderungen einstellen will. Das Departement für Innovationsmanagement an der Fachhochschule Campus 02 nimmt sich genau dies vor, wie Michael Terler erklärt. Ein besonders spannendes Projekt zusammen mit der Wirtschaftskammer und Betrieben aus dem Tourismus und der Gastronomie: Wie sieht „Die Zukunft des Essens“ aus, so der Titel eines groß angelegten Projektes. „Wie und wovon werden wir uns im Jahr 2040 ernähren und was werden wir essen?“, war die Fragestellung. Auf Basis bisheriger Trends stellten Wissenschaftler und Vertreter der Betriebe (darunter war etwa auch Edel-Chocolatier Josef Zotter) instruktive „Bilder der Zukunft“ zusammen.