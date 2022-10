Aus einer groben Skizze wird in Altenmarkt bei St. Gallen quasi das Gerüst eines ganzen Autos. "Wir gießen hier zum Beispiel Gehäuse für Motoren oder Batterien aus Aluminium und Magnesium", erklärt Iskender Yasar, Leiter des Projektmanagements von GF Casting Solutions. Die Teile aus der Obersteiermark landen bei namhaften Automobilherstellern in Europa, Asien und den USA.

Vom einfachen Datenmodell über die digitale Simulation und die Produktion bis hin zur Oberflächenbehandlung: Alles passiert in Altenmarkt. "Wir liefern ein komplett fertiges Produkt", sagt Markus Riegler, Assistent der Produktion. Das sei das erste Alleinstellungsmerkmal gegenüber Mitbewerbern. Das zweite: "Weltweit können nicht viele Gießer Aluminium und Magnesium gießen", betont Yasar. Gerade Magnesium sei herausfordernd: Der Stoff fängt im flüssigen Zustand sofort zu brennen an – eher unpraktisch beim Schmelzen. "Die nötige Technologie hat nicht jeder und stellt sich auch nicht jeder ins Haus." Die Gießanlagen in Altenmarkt sind so ausgelegt, dass das Magnesium direkt an den Anlagen geschmolzen wird und nie flüssig transportiert werden muss.

Gussteile wie dieses werden gefertigt © Georg Fischer

So leicht wie möglich, das ist das Ziel

Den einen oder anderen Automobilhersteller hat man so schon überzeugen können, von Aluminium auf Magnesium umzusteigen. Daraus können nämlich leichtere Teile gefertigt werden. So leicht wie möglich, das ist das Ziel: Je weniger das Teil im Auto wiegt, umso weniger Energie wird verbraucht. Diesel, Benzin, oder Strom – bei Elektroautos – kann man so einsparen, erklären Yasar und Riegler. Dadurch können die Autos mit weniger Treibstoff länger fahren, besonders bei Elektroautos ist die Reichweite gefragt. Außerdem wird so weniger CO₂ ausgestoßen und weniger Material verbraucht. Beim Herstellen der Leichtmetalle kommen in Altenmarkt übrigens echte Schwergewichte zum Einsatz: Maschinen mit einer Schließkraft von bis zu 4400 Tonnen und Roboter mit einer Reichweite von mehr als vier Metern.

Generell geht es am weltweiten Automobilmarkt immer mehr in Richtung Elektro. Den Wandel will man bei GF Casting Solutions in Altenmarkt mitmachen. Riegler: "Wir sind gut aufgestellt. Viele Teile wird man in derselben Ausführung immer brauchen."