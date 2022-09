Gleich drei steirische Hochschulen wurden mit dem "Ars Docendi", mit dem Staatspreis für exzellente Lehre und dem Anerkennungspreis, ausgezeichnet: Lehrende von der FH Joanneum und der Privaten Pädagogischen Hochschule (PPH) Augustinum bekamen den mit 7000 Euro dotierten Preis von Wissenschaftsminister Martin Polaschek in der Aula der Wissenschaften in Wien überreicht. Ein Anerkennungspreis ging an die Kunstuni Graz.