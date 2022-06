Worum geht es in Ihrem Forschungsbereich?

RENÉ HUBERT KERSCHBAUMER: Ich beschäftige mich mit Konsumentenverhalten im Bereich des Business-to-Consumer Marketings. Ich gehe den Fragen nach, warum sich Konsumenten für oder gegen ein Produkt oder eine Dienstleistung entscheiden, welche Einflussfaktoren auf diese Entscheidung wirken und wie sich Produkte und Dienstleistungen gestalten lassen, um Konsumenten einen Mehrwert zu bieten.

In welchem größeren Zusammenhang steht diese Forschung?

Die Digitalisierung hat zahlreiche innovative Services hervorgebracht. Via Airbnb lassen sich ungenützte Räume vermieten, Uber wird zum Ersatz für traditionelle Taxi-Services. All diese internetgestützten Geschäftsmodelle können jedoch nur erfolgreich sein, wenn Konsumenten auch bereit sind, sie zu nutzen.

Wie sind sie dazu gekommen?

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Graz spezialisierte ich mich im Masterstudium auf Internationales Management und B2B-Marketing. Später trat ich eine Stelle als Universitätsassistent am Institut für Marketing an und widmete mich in meiner Dissertation dem aktuellen Aufstieg von Abonnementmodellen im Onlinehandel.