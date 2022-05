Eine Plattform unter dem Namen "Science Garden" mit Hunderten Angeboten soll Kinder und Jugendliche in der Steiermark animieren, naturwissenschaftliche und technische Berufe zu studieren und zu ergreifen. Manuel Menzinger vom Institut für Softwareentwicklung an der Technischen Uni Graz lädt zum Workshop über Künstliche Intelligenz.

Worum geht es im Workshop?

MANUEL MENZINGER: Bei ENARIS geht es um Künstliche Intelligenz (KI). Wir wollen bei jungen Menschen das Interesse daran wecken und früh auf spielerische Art ein technisches Grundverständnis vermitteln.

Wie wollen Sie das erreichen?

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Lehrkräften. Wir haben Materialien entwickelt, die sie kostenlos verwenden können und die es erleichtern, das Thema KI in den Unterricht einzubauen. In Kurzworkshops an der Schule zeigen wir den Lehrkräften, wie sie die Materialien nutzen können – auch mit Blick auf die digitale Grundbildung.

Warum ist das von so großer Relevanz?

Ob im Smarthome, in Kommunikationsmedien oder im Auto: KI ist längst im Alltag angekommen. Menschen, die das Thema nicht kennen, können den Einfluss und die Möglichkeiten von KI nicht gut einschätzen oder darüber reflektieren, wie sie die Technologie nutzen können und inwieweit Regularien zur Verwendung von KI sinnvoll und nötig sind.

Infos zu den Workshops und viele weitere Erlebnisse rund um Wissenschaft gibt es auf der "Science Garden"-Webseite.

www.sciencegarden.at