Ulli Grube leitet das Freiland Labor an der Uni Graz und stellt einen Workshop vor, der im Rahmen von Science Garden angeboten wird.

Worum geht es beim Workshop?

ULLI GRUBE: Neben spannenden Einblicken in die Welt der Pflanzen und Tiere zeigen wir in unserem gläsernen Klassenzimmer, wie Entdeckungen aus der Natur zu Erfindungen in der Technik beitragen. Wir schauen uns in diesem Bionik-Workshop auch an, warum zum Beispiel der tropische Wassersalat nicht sinken kann.

Wo spielen die Kenntnisse eine besondere Rolle?

Das Wissen ist überall dort gefragt, wo es gilt, neue kreative Lösungen zu finden oder komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Die Naturbetrachtung in die weitere technologische Entwicklung miteinzubeziehen, kann als Werkzeug dienen und trägt außerdem zu einem besseren Naturverständnis bei.

Was können die TeilnehmerInnen erleben?

Wir sehen uns Gemeinsamkeiten in Technik und Natur an und entdecken dabei geniale Methoden, die ganz natürlich entstanden sind und als Vorbild für technische Erfindungen dienen. Der Botanische Garten wird gleichsam zu einem Freiland Labor, das uns vielfältige Einblicke in die Lebensweise unserer Modell-Organismen ermöglicht.

Anmeldung bei:

Ulli Grube

Mobil: 0664 88841870

E-Mail: garten@uni-graz.at

Viele weitere Angebote finden sich unter www.sciencegarden.at