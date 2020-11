Facebook

Lehrgang an der Uni gemeinsam mit der KPH Graz für islamische Religionspädagogen. © Juergen Fuchs

Während eben die Diskussion in Österreich läuft, wie man mit den jüngsten Vorgängen umgehen soll, kann man an der Universität Graz auf einen wichtigen Erfolg verweisen. Morgen erhalten 28 islamische Religionspädagogen in der Steiermark ihre Abschlusszertifikate über einen viersemestrigen Lehrgang „Islamische Religionspädagogik im österreichischen Kontext“. Damit haben etwa die Hälfte aller angesprochenen Lehrer in der Steiermark diesen „sehr fordernden Kurs absolviert“, sagt Wolfgang Weirer, katholischer Religionspädagoge an der Uni Graz, der diesen Kurs mit seiner muslimischen Kollegin Mevlida Mesanovic und zusammen mit der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Graz gestartet hat.