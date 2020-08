Forscher an der Med Uni Graz beteiligen sich an einem europäischen Konsortium im Bereich der Nanopartikel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Med-Uni-Graz-Forscher Gerhard Prossliner und Christian Hill © Med Uni Graz/ALEXANDER LELJAK_

Nanopartikel - winzigste Matereialteilchen - sind mittlerweile aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken, auch wenn wir sie mit dem Auge, ja nicht einmal mit dem Mikroskop erkennen können. Sie begegnen uns in Beschichtungen und Lacken, in der Kosmetik, in Lebensmittelzusatzstoffen oder auch in Wirkstofftransportern von Medikamenten.