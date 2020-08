Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lichtforscher Kushal Madane © KK

Kushal Madane, Jahrgang 1989, stammt aus Indien. Er besuchte Schulen in Mumbai, dann eine technische Universität in Lonere, auch in Indien, und fügte dann ein Master-Studium in Kapfenberg an der FH Joanneum an. Jetzt ist er im Bereich Lichtforschung an bei Joanneum Research tätig.