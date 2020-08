Facebook

Aufnahmetests an der Uni Graz sind heuer anders © Kanizaj/Uni Graz

Auch an der Karl-Franzens-Universität steht nun der Fahrplan für die Aufnahmeprüfungen fest: In vier Fächern wird es Prüfungen geben – bei Weitem am bedeutendsten ist dabei das Fach Psychologie. 1064 Bewerber haben sich angemeldet, mehr als in den vergangenen Jahren. Sie werden am 25. August „mit Papier und Stift“ in der Stadthalle Graz Platz nehmen. Erstmals ist dies notwendig, denn die Sicherheitserfordernisse wegen Corona können auf der Uni nicht gewährleistet werden.