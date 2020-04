Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Bundesminister Heinz Faßmann will das Semester "neutral" stellen, Nachweise für Stipendien und Studienförderung sind daher nicht notwendig.

Minister Faßmann will Semester für die Studienförderung "neutralisieren" © APA/HELMUT FOHRINGER

Formal ist noch ein Vorhaben des Wissenschaftsministers, die Ermächtigung will er sich erst vom Parlament holen. Aber er plant, im Bereich der Studienförderung ein "neutrales" Semester auszurufen. Ein diesbezügliches Rundschreiben ging bereits am Dienstag an Universitäten und Stipendienstellen.