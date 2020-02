Facebook

Wichtiges Standbein mittlerweile des Iberoamerica-Instituts in der Steiermark: Der Salsa-Tanz © snaptitude - stock.adobe.com

Es waren die 1960-er-Jahre, als es ein großes Interesse an Mittel- und Südamerika gab. In Wien entstand 1965 das Lateinamerikainstitut (LAI), das Sprache und Kultur transportierte, ein Ableger in Graz folgte rund zehn Jahre später, auch in Klagenfurt gab es LAI-Aktivitäten.